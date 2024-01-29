Adana Demirspor Badou Ndiaye'nin ayrılığını duyurdu

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti.
Mavi Şimşekler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Badou Ndiaye'nin karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Senegalli orta saha Adana Demirspor formasıyla 44 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 8 gol atıp 5 asist kaydetti.
🙏 Teşekkürler Badou pic.twitter.com/kuDhD41cvW— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 29, 2024
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