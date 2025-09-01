Adana Demirspor Başkanı Durak istifa etti



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Bedirhan Durak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Durak, 8-1'lik Amedspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "her zaferde, her zorlukta, her gözyaşında kalbinin Adana Demirspor arması için attığını" belirtti.



Büyük camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Bedirhan Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.



Durak, kulüp personeli, eski başkan Murat Sancak ve taraftara teşekkür etti.



OLAYLI GALATASARAY MAÇI

Bedirhan Durak geçen sezonun 23. haftasında oynanan Galatasaray maçının 32. dakikasında hakem kararlarına tepki göstererek takımı sahadan çekmiş, verilen cezanın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Durak 2 gün sonra ise istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini ve göreve devam edeceğini duyurmuştu.