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Adana Demirspor Başkanı Sancak Yusuf Sarı'ya gelen teklifleri açıkladı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Yusuf Sarı için gelen teklifleri açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Sancak Yusuf Sarı'ya gelen teklifleri açıkladı

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yusuf Sarı'ya Avrupa'da teklifler olduğunu duyurdu.

TRT Spor'a konuşan Sancak, mavi-lacivert formayla gösterdiği performansla A Milli Takıma yükselen ve transfer piyasanın aranan ismi haline gelen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı ile ilgili teklif gelen 3 ülke olduğunu ifade etti.

"RUSYA, FRANSA VE İTALYA'DAN TEKLİF VAR"

Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili çok ciddi teklifler var. Rusya'dan bir takımın teklifi var, Fransa'dan var. İtalya'dan var. Zenit çok ciddi istiyor. Marsilya var, Rennes var, Olimpik Lyon var. Ederini bulursa gönderirim. Ederini bulursa, eğer kendisi de gitmek isterse tutmak büyük hata olur zaten. Morali bozulur, performansı düşer. Parasını bulmuşsun, parasını da kazandıracak, kendisi de para kazanacak. İzin ver gitsin, o da mutlu olsun, kulüp de mutlu olsun. Turşusunu kuracak halimiz yok." dedi.

"Devre arasında yıldız transferi görecek miyiz" sorusuna ise Sancak, "Yok, sadece ihtiyaç olan bölgelere, eksik olan bölgelere ve bazı performansı iyi alamadığımız bölgeler var oralara sadece. Biz çalışmalarımıza da başladık, şu anda 4-5 kişiyle görüşüyoruz" cevabını verdi.

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