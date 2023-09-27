Adana Demirspor-Beşiktaş (Canlı anlatım)

ADANA DEMİRSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK



Adana Demirspor, Beşiktaş karşısına; Vedat Karakuş, Svensson, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani ve Niang ilk 11'iyle sahada yer aldı.



Ev sahibi ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, son oynadıkları ve deplasmanda 2-1 yenildikleri Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Kasımpaşa maçına ilk 11'de çıkıp kırmızı kart gören kaleci Ertaç Özbir ile Stambouli ve Rodrigues bu maçta cezalı duruma düştükleri için kadroda yer almazken, teknik direktör Kluivert, Yusuf Erdoğan'ı da yedek kulübesine çekti.



Kluivert, kaleci Vedat Karakuş ile Abdurrahim Dursun, Dorukhan Toköz ve Nani'ye bu maçta başlangıç kadrosunda şans verdi.



CANLI | Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.



8' Belhanda, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta köşeyi buldu ve takımını öne geçirdi.



17' Niang, Adana Demirspor'u 2 farklı öne geçiren golü attı. Bu gol de ceza sahası dışından yapılan şutla geldi. 29' Sakatlanan Mert Günok, yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.