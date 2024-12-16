Adana Demirspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
MAÇ SONUCU
Mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.
76. DAKİKA - KIRMIZI KART
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
72. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Al Musrati'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain ve Arthur Masuaku'nun yerine Ernest Muçi ile Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
40. DAKİKA - GOL
Adana Demirspor Aymbetov'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
31. DAKİKA - GOL
Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
16. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
13. DAKİKA - YUSUF SARI'DAN FRİKİK
Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın etkili frikiğinde Mert Günok gole izin vermedi.
10. DAKİKA - GOL KAÇTI
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin savunma arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, Deniz Eren'e takıldı.
CANLI ANLATIM
Mücadele Adana Demirspor'un santrasıyla başladı.
Beşiktaş Süper Lig'deki derbi galibiyetinin ardından 16. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.
5 İSİM YOK
Besiktaş'ta sakatlıkları bulunan Paulista, Rashica, Immobile ve Necip'in yanı sıra kart cezalısı Gedson forma giyemeyecek.
İLK 11
Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Chamberlain, Rafa, Can Keleş, Semih
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