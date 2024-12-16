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Adana Demirspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Adana Demirspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

76. DAKİKA - KIRMIZI KART

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

72. DAKİKA - GOL

Beşiktaş, Al Musrati'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain ve Arthur Masuaku'nun yerine Ernest Muçi ile Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

40. DAKİKA - GOL

Adana Demirspor Aymbetov'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

31. DAKİKA - GOL

Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

16. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13. DAKİKA - YUSUF SARI'DAN FRİKİK

Adana Demirspor'da Yusuf Sarı'nın etkili frikiğinde Mert Günok gole izin vermedi.

10. DAKİKA - GOL KAÇTI

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin savunma arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, Deniz Eren'e takıldı.

CANLI ANLATIM

Mücadele Adana Demirspor'un santrasıyla başladı.

Süper Lig'deki derbi galibiyetinin ardından 16. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

5 İSİM YOK

Besiktaş'ta sakatlıkları bulunan Paulista, Rashica, Immobile ve Necip'in yanı sıra kart cezalısı Gedson forma giyemeyecek.

İLK 11

Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov

: Mert Günok, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Chamberlain, Rafa, Can Keleş, Semih

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