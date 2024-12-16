Adana Demirspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Alex-Oxlade Chamberlain ve Arthur Masuaku'nun yerine Ernest Muçi ile Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.