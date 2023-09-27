Adana Demirspor, bu akşam sahasında Beşiktaş ile erteleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 10 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor'u yenerek zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş erteleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta bu akşam Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.



İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU



Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.