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Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi

TFF, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını erteledi.

Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig maçları için karar aldı.

Buna göre , , Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi.

Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelenmişti. 

ERTELENEN MAÇLAR

İstanbulspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Başakşehir
Adana Demirspor-Beşiktaş 

Eski Barcelonalı Rey Manaj Sivasspor'da

Eski Barcelonalı Rey Manaj Sivasspor'da

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