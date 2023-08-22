Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların Süper Lig maçları için karar aldı.
Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçlar ertelendi.
Öte yandan Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelenmişti.
ERTELENEN MAÇLAR
İstanbulspor-Galatasaray
Fenerbahçe-Başakşehir
Adana Demirspor-Beşiktaş
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