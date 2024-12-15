Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan 15 hafta da 7 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligde kötü günler geçiren Adana Demirspor'u da yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ve Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'u yenmek isteyen Beşiktaş, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GALİBİYET HEDEFLİYOR
Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.
Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.
Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.
Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle bu haftaki maçta forma giyemeyecek.
Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu bu hafta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Maç
- Beşiktaş