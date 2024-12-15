Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ve Beşiktaş zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'u yenmek isteyen Beşiktaş, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ADANA DEMİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ GALİBİYET HEDEFLİYOR



Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.



Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.



Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

