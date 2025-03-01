Adana Demirspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İşte, Adana Demirspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...



ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Adana Demirspor-Bodrum FK maçı, 1 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.



