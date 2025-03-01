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Adana Demirspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Süper Lig'de Bodrum FK'yi konuk edecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maça dair ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol 'in 26. haftasında sahasında Sipay FK ile karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti. İşte, Adana Demirspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...

ADANA DEMİRSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Bodrum FK maçı, 1 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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