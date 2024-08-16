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Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti. Peki, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Demirspor, Trendyol 'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. İşte, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-Rizespor mücadelesi 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

16 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler


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