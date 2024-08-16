Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak. İşte, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...
ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor-Rizespor mücadelesi 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI
16 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
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