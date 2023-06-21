NTV.COM.TR’ye geri dön

Adana Demirspor-CFR Cluj maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu eşleşmelerinde temsilcimiz Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla eşleşti. Peki, Adana Demirspor-CFR Cluj maçı ne zaman?

Adana Demirspor-CFR Cluj maçı ne zaman?

Doğrudan 2. eleme turuna dahil olan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 59 takım, 1. eleme turunu geçen 31, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekip, kura çekimine katıldı. Kura sonucu Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla eşleşti. İşte, Adana Demirspor-CFR Cluj maçı hakkında bilgiler...

ADANA DEMİRSPOR-CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN?

İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşlar ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.

GRUP MAÇLARI EYLÜL'DE

İkinci ve üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 21 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.


SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...