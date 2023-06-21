Adana Demirspor-CFR Cluj maçı ne zaman?

Doğrudan 2. eleme turuna dahil olan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 59 takım, 1. eleme turunu geçen 31, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekip, kura çekimine katıldı. Kura sonucu Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj takımıyla eşleşti. İşte, Adana Demirspor-CFR Cluj maçı hakkında bilgiler...



ADANA DEMİRSPOR-CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN?



İlk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşlar ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.



GRUP MAÇLARI EYLÜL'DE



İkinci ve üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 21 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.





