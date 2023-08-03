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Adana Demirspor-Cluj rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Adana Demirspor sahasında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta deplasmanda Cluj ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, sahasında kazanarak tur atlayan taraf olmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Cluj rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Cluj rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu)

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Adana Demirspor sahasında Cluj ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Eleme turunun ilk maçında Romanya'dan 1-1 beraberlikle dönen Adana Demirspor, bu akşam mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Adana Demirspor-Cluj rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor-Cluj rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu) - 1

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Emre, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

CFR Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor.

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