Adana Demirspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesinin ardından En-Nesyri'nin faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonucunda golden önce İrfan Can Kahveci'nin faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Fenerbahçe'de Djiku ile Kostic'in yerine Çağlar ve Osayi oyunda.

Fenerbahçe'nin atağında Fred ceza sahasına orta yaptı, Youssef En-Nesyri'nin şutunda top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler 3 puan için sahaya çıkıyor.

5 EKSİK

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Livakovic kafilede yok.



Saint-Maximin gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kalırken, Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

İLK 11



Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov



Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri

YABANCI VAR HAKEMİ

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.



Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.