Adana Demirspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
MAÇ SONUCU
90+1. DAKİKA - GOL
74. DAKİKA - GOL
71. DAKİKA - GOL
70. DAKİKA - SARI KART
69. DAKİKA - GOL
65. DAKİKA - GOL İPTAL
63. DAKİKA - GOL
56. DAKİKA - KIRMIZI KART
53. DAKİKA - GOL İPTAL EDİLDİ
50. DAKİKA - GOL
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
İLK YARI SONUCU
34. DAKİKA - SARI KART
33. DAKİKA - ADANA DEMİRSPOR GOLE YAKLAŞTI
24. DAKİKA - TOP DİREKTEN DÖNDÜ
14. DAKİKA - FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI
CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler 3 puan için sahaya çıkıyor.
5 EKSİK
Fenerbahçe'de sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Livakovic kafilede yok.
Saint-Maximin gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kalırken, Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.
İLK 11
Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov
Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri
YABANCI VAR HAKEMİ
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.
Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.
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