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Adana Demirspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Adana Demirspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü. 

90+1. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un golüyle skoru 4-0'a getirdi.

74. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe'de sahneye çıkan Edin Dzeko skoru 3-0'a getirdi.

71. DAKİKA -  GOL

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

70. DAKİKA - SARI KART

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, tepkisinin ardından sarı kart gördü.

69. DAKİKA -  GOL

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin golüyle öne geçti.

65. DAKİKA - GOL İPTAL

Hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesinin ardından En-Nesyri'nin faul yaptığı gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

63. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Milli oyuncu gol sevincinde sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun formasını açtı.

56. DAKİKA - KIRMIZI KART

Adana Demirspor'da Yusuf Barasi, Mert Müldür'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

53. DAKİKA - GOL İPTAL EDİLDİ

Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonucunda golden önce İrfan Can Kahveci'nin faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

50. DAKİKA - GOL

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de Djiku ile Kostic'in yerine Çağlar ve Osayi oyunda.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı Adana Demirspor'un santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

34. DAKİKA - SARI KART

Adana Demirspor'da İzzet Çelik sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

33. DAKİKA - ADANA DEMİRSPOR GOLE YAKLAŞTI

Adana Demirspor Yusuf Barasi'nin şutunda gole çok yaklaştı. İrfan Can Eğribayat topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

24. DAKİKA - TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin atağında Fred ceza sahasına orta yaptı, Youssef En-Nesyri'nin şutunda top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

14. DAKİKA - FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün kafa vuruşunda gole çok yaklaştı, top kalenin üstünden auta çıktı.

CANLI ANLATIM

Maç Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı hafta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler 3 puan için sahaya çıkıyor.

5 EKSİK

'de sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra, tedavileri süren İsmail Yüksek ve Livakovic kafilede yok.

Saint-Maximin gribal enfeksiyon nedeniyle İstanbul'da kalırken, Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

İLK 11

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri 

YABANCI VAR HAKEMİ

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

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