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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarkalı hakem Sandi Putros oldu.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında , bugün saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mustafa Savranlar yapacak, 4. hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandi Putros oturacak, Putros’a AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Danimarkalı hakem, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor karşılaşmasında da VAR’da görev yapmıştı.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Göztepe - Antalyaspor maçının VAR'ı Macar hakem Tamas Bugnar, Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro ve Eyüpspor - Alanyaspor mücadelesinin VAR'ı ise İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.

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