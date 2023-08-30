UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, taraftarı önünde Genk ile kritik bir maça çıkacak. Oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarı önünde kazanmak ve adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Genk rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ADANA DEMİRSPOR-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

TEMSİLCİMİZ TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK



Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. TARİHİNDE İLK KEZ KATILDI



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.