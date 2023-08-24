Adana Demirspor-Genk rövanş maçı ne zaman? Tur Adana'ya kaldı

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Genk ekibine 2-1 yenildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ekip, Adana'da oynanacak heyecan dolu ve çekişmeli müsabakanın ardından kesinlik kazanacak. İşte, Adana Demirspor-Genk rövanş maçı tarihi...



ADANA DEMİRSPOR'UN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turunda Adana Demirspor ile Genk arasındaki rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

DEPLASMANDAKİ MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR



Adana Demirspor, Genk'e mağlup oldu.



9. dakikada Sor'un ceza sahası önünden çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.



18. dakikada Kayembe'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Sor'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Cherif Ndiaye'nin ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, Vandevoordt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.



38. dakikada Munoz'un sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Oyen'in kafa vuruşunda kaleci Karacic son anda topu yandan kornere çeldi.



45. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Vandevoordt, topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



47. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Cherif Ndiaye'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Akbaba, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1



63. dakikada Stambouli'nin ceza yayı içinden çektiği şutta, top üstten az farkla dışarı gitti.



77. dakikada Genk, skoru 1-1 yaptı. Galarza'nın sağdan yaptığı ortada arka direkte uygun durumda toplu buluşan Arokodare, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1



81. dakikada El Khannous'un ceza sahası dışından çektiği şutta, top kaleci Karacic'ten döndü.



90+3. dakikada Genk 2-1 öne geçti. Hrosovsky'nin sağdan kullandığı korner ataşında, ceza sahasında McKenzie'nin indirdiği topu arka direkte Munoz kafa vuruşuyla filelere attı.



90+7. dakikada gelişen Yukatel Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Vandevoordt son anda topu kornere çeldi.



Karşılaşma Genk'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.