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Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedelere yardım için temsili maç

Adana Demirspor, Beşiktaş ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını duyurdu. Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletler 1000 TL ile 40 TL arasında değişiyor.

Adana Demirspor ile Beşiktaş'tan depremzedelere yardım için temsili maç

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Adana Demirspor, ile depremzedelere yardım için temsili bir maç yapacağını açıkladı. 

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ikinci temsili maçımızı Beşiktaş ile gerçekleştiriyoruz." denildi.

Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bugün satışa çıkarılacağı belirtildi. 19 Şubat saat 20.00'de gerçekleşecek temsili maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Protokol tribünü 1000 lira, loca 750 lira, VIP tribün 200 lira, batı tribün 99 lira ve diğer tribünler 49 liradan satışa çıkacak.

Tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlara aktarılacak karşılaşma için bilet almak isteyenlerde PassoLig kart zorunluluğu aranmayacak.

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