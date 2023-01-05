Adana Demirspor, İstanbulspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 17. haftası, bol gollü maçlara sahne oldu. Bunlardan biri de Adana Demirspor - İstanbulspor karşılaşması oldu.



Sahasında İstanbulspor'u konuk eden Adana Demirspor, 6-0 kazanarak 3 puana ulaştı.

Adana Demirspor bu sonuçla 30 puanla 4. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 11 puanla son sırada kaldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



7. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında yükselen Ndiaye'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top sol direğin yanından dışarıya çıktı.



10. dakikada sol kanattan Rodrigues'in ceza alanı içine yaptığı ortada kaleci Jensen topa hakim oldu.



19. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Ethemi'nin yerden vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topu kontrol etti.



25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Gökhan İnler'in derinlemesine pasıyla ceza sahasına giren Gulbrandsen ile Okan Erdoğan'ın mücadelesinde Gulbrandsen yerde kalınca hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.



28. dakikada Adana Demirspor penaltı atışını gole çeviremedi. Belhanda'nın kullandığı atışta kaleci Jensen sağ tarafa uzanarak topu çeldi. Hakem Mete Kalkavan, Belhanda'nın gole çeviremediği atışta VAR kararıyla kaleci Jensen'in iki ayağının da kale çizgisi üzerinde olmaması nedeniyle penaltının yeniden kullanılması kararını verdi. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Belhanda'nın vuruşunda top ve kaleci Jensen ayrı köşelere gitti: 1-0



33. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ndiaye'nin penaltı noktası açığından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen son anda yükselerek topu kornere çeldi.



42. dakikada çabuk kullanılan serbest atışta topla buluşan Belhanda'nın ceza yayı civarından yerden vuruşunda kaleci Jensen'in ayağıyla topa müdahale etti. Döne topa Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Jensen yeniden ayağıyla topu çelerek gole ezin vermedi.



45+3. dakikada derinlemesine pasta hızla hareket eden Duhaney'i ceza sahası girişinde karşılayan kaleci Ertaç Özbir yatarak topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Adana Demirspor 1-0 önde kapattı.



Adana Demirsporlu futbolcular, seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Milli mücadelenin başladığı Adana'mızın kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.



Maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 6-0 yendi.



49. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Gulbrandsen ceza sahasında yerde kalınca hakem Mete Kalkavan pozisyonu avantaja bıraktı. Pozisyonu takip eden Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



55. dakikada Adana Demirspor 3'üncü golü buldu. Belhanda'nın yerden pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan ağlarla buluştu: 3-0



64. dakikada Adana Demirspor maçın ikinci penaltısını kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen ile kaleci Jensen arasındaki mücadelede Gulbrandsen yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'da yaptığı kontrol sonrası penaltı noktasını gösterdi.



66. dakikada Adana Demirspor 4'üncü gole ulaştı. Ndiaye'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluştu: 4-0



78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert şutunda kaleci Jensen son anda uzanarak kalenin sol köşesine giden topu kornere çeldi.



80. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0



82. dakikada Adana Demirspor 6'ıncı golü buldu. Kaleci Jensen'in geri pasla aldığı topu uzaklaştırmak isterken araya giren Emre Akbaba topu Gökhan Töre'ye kazandırdı. Gökhan Töre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0



Adana Demirspor maçtan 6-0 galip ayrıldı.

