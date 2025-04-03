Adana Demirspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Futbolseverler de şimdi bu maça dair bilgilere odaklandı. İşte, Adana Demirspor-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...



Adana Demirspor-Kayserispor maçı, 4 Nisan Cuma günü yapılacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Ligde - 2 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'un bu sezona dair beklentisi bulunmuyor.



Kayserispor ise 30 puanla 17. basamakta ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

