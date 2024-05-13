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Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli hücum oyuncusu Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdı

'in 36. haftasında Gaziantep'e 6-1 mağlup olan Adana Demirspor, Luis Nani ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Luis Nani ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 

Nani'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Adana Demirspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Luis Nani, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

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