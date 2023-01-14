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Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demirspor, MKE 'nü konuk etti. Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın ardından Yeni Adana Stadı'ndan ayrılan MKE Ankaragücü ile Adana Demirsporlu taraftarlar arasında stat dışında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçı sonrası arbede - 1

Olaylar sırasında tarafların birbirine taş attığı da görüldü. Arbede sırasında bazı araçlar zarar gördü.

Polisin müdahalesiyle olaylar yatışırken, MKE Ankaragücü taraftarları otobüslerle stattan ayrıldı.

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