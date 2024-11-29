Adana Demirspor Mustafa Dalcı'yı göreve getirdi

Adana Demirspor, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla istifa kararı almıştı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır."