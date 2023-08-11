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Adana Demirspor, Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını açıkladı

Adana Demirspor, Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer olduğunu açıkladı.

Adana Demirspor, Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını açıkladı

Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nijeryalı Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya olduğu duyuruldu.

Adana Demirspor'dan Onyekuru'ya teşekkür edilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'la çıktığı 30 maçta 8 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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