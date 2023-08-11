Adana Demirspor, Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını açıkladı

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Alfayha'ya transfer olduğu duyuruldu.

Adana Demirspor'dan Onyekuru'ya teşekkür edilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'la çıktığı 30 maçta 8 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.