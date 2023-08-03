Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman? Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü tura kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında CFR Cluj ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, rövanşta rakibini Adana'da ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan temsilcimiz Adana Demirspor, adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Adana Demirspor Hırvatistan ekibi Osijek ile bir üst tur için mücadele edecek. İşte, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı tarihi...



ADANA DEMİRSPOR'UN UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN?



Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile karşı karşıya gelecek.



Adana Demirspor, 3. ön eleme turundaki ilk maçına 10 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.



CFR CLUJ MAÇINDAN NOTLAR



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Yukatel Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u sahasında 2-1 yenerek tur atladı.



50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.



53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.



62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.



68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.



90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.



