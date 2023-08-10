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Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor-Osijek maçının tüm bilgileri

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek. Mavi lacivertli temsilcimiz 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak. Tüm gözler şimdi bu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalında. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor-Osijek maçının tüm bilgileri

Demirspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Osijek maçının tüm ayrıntıları futbolseverlerce sorgulanıyor. Bu akşam yapılacak müsabakanın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla gündem oldu. İşte, Adana Demirspor-Osijek maçı hakkında bilgiler...

ADANA DEMİRSPOR'UN AVRUPA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor'un Osijek'i konuk edeceği müsabaka Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.

Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN KADROSU

Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibinin Osijek karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Goran Karacic, Ertaç Özbir

Defans: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues

Orta saha: Sergen Kiradi, Hijran Boyaci, Yücel Gürol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli

Forvet: Emre Akbaba, David Akintola, Luis Nani, Cherif Ndiaye

ADANA DEMİRSPOR'UN TARİHİNDE İLK AVRUPA HEYECANI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.

Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.

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