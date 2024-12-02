Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.



Adana Demirspor antrenörü Muhammed Türkmen ve Onvo Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'in ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

