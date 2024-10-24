Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sivasspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor. Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı. Peki, Adana Demirspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte, Adana Demirspor-Sivasspor maçı hakkında bilgiler...
ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Adana Demirspor-Sivasspor maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
Ligin 10. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
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