Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 09:52
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.
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