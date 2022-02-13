Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 09:52

Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

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Yeni Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.

Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, 'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.

'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

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