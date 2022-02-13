Adana Demirspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.



Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.



Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.



Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA AARON BOUPENDZA SESLERİ