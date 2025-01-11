Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.



Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 22 puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.



Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK'ye sahasında 6-1 mağlup olmuştu.