Adana Demirspor tek golle 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.



6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0



10. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bettaieb'in pozisyonunu savunma oyuncuları bozunca ayağından açılan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.



13. dakikada Kevin Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Akintola, topu göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.



30. dakikada sağ kanattan Serkan Göksu'nun ceza sahasına ortasında Durel Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



32. dakikada Svensson'un derinlemesine pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'dan önce kalesini zamanında terk eden Serkan Kırıntılı, topa hakim oldu.



37. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası içinde Tayyip Talha Sanuç'a attığı pasta araya giren Metehan Mimaroğlu'nun müdahalesiyle kaleye yönelen topu Ertaç Özbir uzaklaştırdı.



Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 tamamlandı.



63. dakikada Durel Avounou'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleciyi geçip kale sahası içinde gol çizgisine paralel giden topa Onur Ayık'ın vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



67. dakikada Ümraniyespor atağında sağ kanattan atılan orta sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.



74. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın içeriye yerden ortasında Ndiaye'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



77. dakikada Serkan Göksu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



79. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı direğin yanından topu kornere çeldi.



84. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına pasında topla buluşan Belhanda'nın Balotelli'ye çıkarmak istediği meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kontrol etti.



86. dakikada Onur Ayık'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Del Valle'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



90+4. dakikada Oğuz Gürbulak'ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Ertaç Özbir, Umut Nayir'den önce yatarak topu uzaklaştırdı.



Mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.