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Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı: Biz sahada kalmak istedik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı: Biz sahada kalmak istedik

'in 23. haftasında Adana Demirspor, 'a konuk oldu.

Lacivert mavililer, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü. Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.

"BİZ SAHADA KALMAK İSTEDİK"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik." dedi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı: Biz sahada kalmak istedik - 1
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