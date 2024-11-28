Adana Demirspor teknik sorumlusu Serkan Damla istifa etti
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor'da teknik sorumlu Serkan Damla istifa kararı aldı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da işler kötüye gitmeye devam ediyor.
Teknik Direktör Michael Valkanis ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Serkan Damla, geçici teknik adam olarak takımın başına geçmişti.
Serkan Damla da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor