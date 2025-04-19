Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ev sahibi takım, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti. İşte, Adana Demirspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



ADANA DEMİRSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Adana Demirspor-Trabzonspor maçı, 19 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.



Müsabaka, Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



KARADENİZ EKİBİNDE HEDEF GALİBİYET



Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunuyor.



Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Trabzonspor, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibi karşısında 3 puan hedefliyor.



TRABZOSNPSOR'UN EKSİK OYUNCULARI



Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

