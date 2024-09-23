Adana Demirspor, Valkanis ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 6. haftası itibarıyla ikinci teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Mavi Şimşekler, ligde çıktığı son 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Adana Demirspor, deneyimli çalıştırıcı Michael Valaknis ile yollarını ayırdığını duyurdu.

1 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor, yeni teknik direktör arayışına başladı.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

SÜPER LİG'DE İKİNCİ TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Bu sezon Süper Lig'de ikinci teknik direktör ayrılığı yaşanırken, ilk olarak Hatayspor Özhan Pulat'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmuştu.