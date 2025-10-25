Adana Demirspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Adana Demirspor - Vanspor karşı karşıya geliyor. Vanspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Adana Demirspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ADANA DEMİRSPOR - VANSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Adana Demirspor - Vanspor kozlarını paylaşıyor. Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumatesi günü saat 13.30’da başlayacak mücadele tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

