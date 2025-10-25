Adana Demirspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan Adana Demirspor - Vanspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Adana Demirspor - Vanspor karşı karşıya geliyor. Vanspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Adana Demirspor - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ADANA DEMİRSPOR - VANSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Adana Demirspor - Vanspor kozlarını paylaşıyor. Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumatesi günü saat 13.30’da başlayacak mücadele tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.