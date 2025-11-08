Adana Demirspor yeni teknik direktörle anlaştı

08.11.2025 13:30

Adana Demirspor yeni teknik direktörle anlaştı
Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile anlaştığını duyurdu.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel'e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.