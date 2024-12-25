Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve son sırada yer alan Adana Demirspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı.

Adana Demirspor formasıyla 76 resmi maça çıkan Sarı, bu mücadelelerde 12 gol atıp, 17 asistlik katkı sağlamıştı.

26 yaşndaki oyuncunun bir sonraki takımının RAMS Başkaşehir olacağı iddia ediliyor.