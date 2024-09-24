Adana Demirspor'da Volkan Demirel sesleri

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın Volkan Demirel ile bir araya geldiği iddia edildi.



Sporx'te yer alan habere göre; Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasında yer alan Volkan Demirel ile temasa geçti.



Görüşme sonucunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.



42 yaşındaki Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.



Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama elde etmişti.