Adana Demirspor'da Yusuf Sarı sahalardan 2 hafta uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik bugün Adana'da MR görüntülemesi yapıldığı belirtildi.



Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde, hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı yırtık tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.