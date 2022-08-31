Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

Adana Demirspor'da Mario Balotelli ile yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapmak için Adana'dan ayrılan İtalyan golcü, İsviçre yolunda.



Balotelli Sion ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki yıldız gün içinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak. İsviçre ekibi, Balotelli için Mavi Şimşekler’e 2 milyon Euro ödeyecek.



Sion ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlayan Balotelli, yeni kulübünden yıllık 3 milyon Euro kazanacak.



Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.



Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğu söylemişti.