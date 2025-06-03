Adana Demirspor'dan ayrıldı, İstanbulspor'la anlaştı: Avcı, imzayı atacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Alper Avcı ile "prensipte" anlaştı.



Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Mustafa Alper Avcı, geçen sezon Adana Demirspor'da görev yaptı.