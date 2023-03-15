Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması

Adana Demirspor'un Trabzonspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmada Younes Belhanda, rakibine yaptığı harekret sonrası 22. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



TFF tarafından PFDK'ya sevk edilirken, Adana Demirspor da oyuncu için aldığı kararı duyurdu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yıldız oyuncuya 180 bin Euro para cezası verildiği, Belhanda'nın kadro dışı bırakılmasını takım arkadaşları ve teknik heyetin desteklemediği belirtildi. TFF'nin vereceği cezanın ardından Faslı oyuncu takımıyla maçlara çıkmaya devam edecek.



Adana Demirspor'un açıklaması;



"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 Euro para cezası verilmiştir.



İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.



Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir."