Adana Demirspor'dan tarihi başarı: Fenerbahçe kupayı alırsa Avrupa'ya gidecekler

Spor Toto 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunda şampiyon olan Adana Demirspor, 1994-95 sezonun ardından 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü.

2021-2022 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen mavi-lacivertli ekip, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde ligi 55 puanla 9'uncu sırada bitirdi. Ayrıca kulüp İtalyan forvet Mario Balotelli transferi ile sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



EVİNDE 16 MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ



Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda da yola Montella ile devam eden mavi-lacivertliler, lig maratonunda sezon boyu gösterdiği performansla taraftarına büyük heyecan yaşattı.

Adana Demirspor, ligde iç sahada oynadığı 16 maçta başarılı bir seri yakalayarak hiç kaybetmedi. Ligin 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan mavi-lacivertli ekibin bu maçla birlikte iç sahadaki namağlup serisi de son bulmuş oldu.



Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor, ligin son haftasında deplasmanda oynadığı MKE Ankaragücü maçını 2-1 kazanarak Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamladı. Kulübün Süper Lig tarihindeki en iyi başarısını sağlayan ekip, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.