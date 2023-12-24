Adana Demirsporlu Andreaw Gravillon mektup göndererek sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, Andreaw Gravillon krizi yaşanıyor.



Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Birkaç aydır maaşını alamadığını iddia eden Gravillon, avukatları aracılığıyla mavi-lacivertli kulübe sözleşmesinin sona erdiğini duyuran bir mektup gönderdi.



Takım arayışlarına başlayan 25 yaşındaki stoperin, şimdiden Spartak Moskova ile görüştüğü ve Rus takımına transfer olma yolunda önemli adımlar attığı öğrenildi.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VARDI



Fransa'nın Reims takımından geçtiğimiz yaz 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Adana temsilcisine transfer olan Gravillon'un 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. 18 maça çıkan Gravillon 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



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