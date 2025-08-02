Adana Demirsporlu futbolcunun babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser, dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

