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Adana Demirspor'un deplasman talihsizliği devam ediyor

Süper Lig'de Sivasspor, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi şimşekler bu sezon deplasmanda henüz galibiyet ile tanışamazken, kırmızı-beyazlı ekip ise iç sahada çıktığı 6 lig maçında da kazanamadı.

Adana Demirspor'un deplasman talihsizliği devam ediyor

Trendyol 'in 11. haftasında Adana Demirspor, 'a konuk oldu.

Sivasspor, Fode Koita'nın 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında ise Benjamin Stambouli'nin  57. dakikada kaydettiği golle durum 1-1 oldu.

Kalan sürede gol sesinin çıkmamasının ardından her iki takım da 1 puana razı oldu.

DEPLASMAN TALİHSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 deplasman karşılaşmasını da kazanamadı.

BURAK KAPACAK MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sivasspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kapacak’ın yerine 29. dakikada Alaaddin Okumuş oyuna girdi.

SİVASSPOR İÇ SAHADA KAZANAMIYOR

Yiğidolar, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 6 maça çıktı. Servet Çetin'in öğrencileri bu karşılaşmaların hiçbirinden galip ayrılamadı.

Adana Demirspor puanını 21'e çıkararak 3. sırada yer alırken, Sivasspor ise 14 puanla 9. sırada yer aldı.

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