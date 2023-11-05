Adana Demirspor'un deplasman talihsizliği devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk oldu.

Sivasspor, Fode Koita'nın 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında ise Benjamin Stambouli'nin 57. dakikada kaydettiği golle durum 1-1 oldu.

Kalan sürede gol sesinin çıkmamasının ardından her iki takım da 1 puana razı oldu.

DEPLASMAN TALİHSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 deplasman karşılaşmasını da kazanamadı.

BURAK KAPACAK MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sivasspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kapacak’ın yerine 29. dakikada Alaaddin Okumuş oyuna girdi.

SİVASSPOR İÇ SAHADA KAZANAMIYOR

Yiğidolar, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 6 maça çıktı. Servet Çetin'in öğrencileri bu karşılaşmaların hiçbirinden galip ayrılamadı.

Adana Demirspor puanını 21'e çıkararak 3. sırada yer alırken, Sivasspor ise 14 puanla 9. sırada yer aldı.