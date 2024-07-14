Adana Demirspor'un İtalya kampına "vize" engeli

Adana Demirspor Kulübü, takımın ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için gitmeyi planladığı İtalya Roccaraso bölgesine vizeo problemleri nedeniyle gidemeyeceğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tüm gerekli evrakların hazırlanmasına ve kamp organizatörlerinden Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerine zamanında başlamadığı ifade edildi.

Bu durum, Adana Demirspor'un kamp planlarını değiştirmesine neden oldu.



Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın çabalarına rağmen, takımın Bolu'da kamp yapan futbolcu, personel ve teknik heyetinin üç farklı şehirde vize randevusuna gönderilmesinin istendiği bildirildi.



Bu gelişmeler üzerine Teknik Direktör Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A Takım kamp programının sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın Bolu'da devam edeceği açıklandı.

Adana Demirspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürecek.



Adana Demirspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, Takımımız 2. Etap Kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için (2 sezon önce olduğu gibi) İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Fakat gelinen gün itibariyle ortaya çıkan vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya Kampı’nın gerçekleşemeyeceğini paylaşma zorunluluğu doğmuştur.



İtalya Konsolosluğu; tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır.



Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir.



Bunun ardından Teknik Direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda; A Takım Kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

