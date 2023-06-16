Adana Demirspor'un teknik direktör adayları: Alex de Souza, Guti Hernandez ya da Andrea Pirlo

Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.



Mavi Şimşekler'in Guti Hernandez, Alex de Souza ve Andrea Pirlo'yla da temas kurduğu öğrenildi.



Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, emeklilik kararı sonrası 2013 yılında Real Madrid U17 takımında yardımcı antrenörlük yaparak hocalık kariyerine adım atmıştı.



2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü de yapan Guti, son olarak Almeria'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 2020 yılında takımdan ayrılan İspanyol teknik direktör, yaklaşık 3 yıldır boşta.



İtalyan devi Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo sezon sonu Fatih Karagümrük'ten ayrılmıştı.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ise teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımıyla başlamış ve son olarak Brezilya ekibi Avai'yi çalıştırmıştı.



