Adana sıcağına dayanamayan Portekizli yıldız Nani ve Cherif Ndiaye göle atladı

Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Luis Nani, sıcaklara dayanamadı.



Kentteki sıcaklık 40 dereceyi bulurken, Nani ve takım arkadaşı Cherif Ndiaye, Seyhan gölünde bir tekneyle gezintiye çıktı. Kendilerini serin sulara bırakan ikili, tekneden suya atladığı anları sosyal medya hesabından da paylaştı.



Geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye'ye dönüş yapmıştı.