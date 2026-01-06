Adana'da Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya, ilk 11'ler belli oldu
06.01.2026 10:55
Son Güncelleme: 06.01.2026 19:36
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa'da final bileti için karşılaşacak. Yarı final öncesi iki takımda da birçok eksik var. İşte ayrıntılar....
Turkcell Süper Kupa son finalistini bekliyor. İkinci yarı finalde Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'ndaki yarı final saat 20.30'da başlayacak. 2021'de hizmete giren 30 bin kişilik stadyum, ilk kez bu seviyede bir maça ev sahipliği yapacak.
Fenerbahçe - Samsunspor yarı finalini Ali Şansalan yönetecek.
Kazanan takım, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için biletini alacak.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Sarı lacivertlilerde 7 eksik var. Tedavileri süren Talisca, Brown, Semedo ve Alvarez'in yanı sıra, kart cezalısı Fred kadroda yok. En Nesyri ile Dorgeles Nene de Afrika Kupası için milli takımlarında. Yeni transfer Anthony Musaba ise eski takımı Samsunspor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe takımı.
SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ
Samsunspor'da tedavileri süren Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Afonso Sousa, Coulibaly ile milli takımına giden Cherif Ndiaye bu maçta yok. Ayrıca Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.
Samsunspor'un santrforu Cherif Ndiaye.
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ DÖRDÜNCÜ, SAMSUNSPOR'UN İLK KUPASINDA
Süper Kupayı 3 kez kazanan Fenerbahçe'nin müzesinde 1998'e kadar oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan da 4 tane bulunuyor. Samsunspor ise Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Duran
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji